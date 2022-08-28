В  одном  из  продуктовых  магазинов  г.Мартуни  Гегаркуникской  области  сгорели  6  холодильников

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 28 августа, в 03.08 часов поступил звонок о том, что в продуктовом магазине на улице Мясникяна города Мартуни вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар локализовали в 04:03 часов, потушили - в 04:42.

В продуктовом магазине по адресу Мясникяна 53 сгорело 6 холодильников – частично.