Из-за высокого теплового фона и отсутствия осадков в предгорьях и долинах Армении ожидается пожароопасная ситуация высокой степени риска.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, индекс ультрафиолетового излучения в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

"На территории республики днем 28 августа, 29-31 августа, 1-2 сентября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный: 2-5 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится", - сообщает МЧС Армении со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Отмечается, что днем 28 августа, 29-31 августа, 1-2 сентября в Ереване ожидается погода без осадков.