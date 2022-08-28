Специалисты  НЦО   бесплатно   провели   сонографические   исследования   в   Сюнике

Национальный центр онкологии (НЦО) им. В.А.Фанарджяна Министерства здравоохранения РА, придавая важность постоянному развитию медицинских услуг, инициировал проведение в областях РА цикла научно-практических мероприятий и научных конференций под общим названием «Онкологический форум».

Как сообщили Арменпресс в НЦО, второй онкологический форум "Ереван-Сюник" состоялся в Капане. На открытии форума с приветственной речью выступил директор НЦО Нарек Манукян, который отметил важность регулярных визитов в области, сотрудничества с местными врачами, бесплатных исследований для населения с участием врачей центра.

«В ходе форума, в котором приняли участие, выступили с докладами около 20 специалистов (заведующие отделениями Национального онкологического центра, врачи), поделившись с региональными коллегами своим опытом, знаниями, полученными в ходе различных конференций, тренингов по повышению профессиональной квалификации, а также представили изменения последнего времени в Национальном онкологическом центре, возможности приобретенного оборудования.

Параллельно с форумом представители профессионального персонала НЦО провели БЕСПЛАТНЫЕ сонографические обследования и узкопрофессиональные консультации для граждан, проживающих в Сюникской области.

В рамках акции более 200 жителей области прошли сонографическое обследование (молочной железы, простаты, брюшной полости) и получили узкопрофессиональные консультации",- говорится в сообщении.

Согласно источнику, региональные выезды Национального онкологического центра будут постоянными. «Для нас важно, чтобы население нашей страны получало качественную профессиональную консультацию, а в последующем — лечение, независимо от места проживания», — сообщают в центре.