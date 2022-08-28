Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август 2022

Умер  Хачик  Стамболцян

Умер  Хачик  Стамболцян

Утром 28 августа в возрасте 81 года скончался депутат Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва, общественно-политический деятель Хачик Стамболцян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ Армении.

Отмечается, что Хачик Стамболцян родился   15 сентября 1940 г.  Окончил физический факультет Ереванского государственного университета. Работал в Институте экспериментальной биологии НАН РА. Особенно в годы независимости Армении вел активную политическую и общественную деятельность.


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