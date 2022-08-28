Спасатели  МЧС  РА  потушили  пожары  на  общей  площади  147,49 га

26-28 августа в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 43 сообщения о пожарах, вспыхнувших на травянистых территориях в различных районах страны — на площади около 200 кв.м. квадратных метров и более.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары вспыхнули:

в административном районе Еревана Кентрон - площадью 2000 квадратных метров, в административном районе Нор Норк - 200 квадратных метров, в административном районе Эребуни - 1500 квадратных метров, в административном районе Шенгавит - 3000 квадратных метров,

в городе Аштарак Арагацотнской области - 800 квадратных метров, в административном районе Апаран - 500 квадратных метров,

в городе Севан Гегаркуникской области - 400 квадратных метров, в городе Гавар - 3 га, в городе Варденис - 1500 квадратных метров, в селе Норатус - 6 га,

в городе Ванадзор, Лорийской области - 1,6 га, в г. Алаверди - 4,5 га, в г. Ахтала - 3,5 га, в г. Спитак - 1 га, в с. Лежан - 1 га,

в г. Абовян Котайкской области - 2900 кв.м, в г. Чаренцаван - 2,16 га, в городе Егвард - 5000 квадратных метров, в селе Гегашен - 1000 квадратных метров, в селе Нор Гюх - 2000 квадратных метров,

в городе Гюмри, в Ширакской области -1800 квадратных метров 2 га, в селе Бюракн - 3,3 га,

в городе Сисиан Сюникской области - 63 га, в городе Горис -1 га,

в городе Вайк Вайоцдзорской области – 1 га,

в городе Иджеван Тавушской области: 41,7 га, в городе Берд - 500 квадратных метров, в городе Ноемберян - 5,05 га, в селе Арцваберд - 7,5 га, в селе Севкар - 2000 квадратных метров, в селе Паравакар - 200 квадратных метров.

Согласно источнику, спасатели потушили возникшие пожары на вышеуказанных участках общей площадью около 147,49 га.