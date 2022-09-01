Цены на цветные металлы - 31-08-22

ЛОНДОН, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.34% и составила 2359.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 7801.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.89% и составила 1950.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.20% и составила 21411.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.63% и составила 22793.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.65% и составила 3459.50 долларов США, цена на молибден выросла на 2.20% и составила 34855.04 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.