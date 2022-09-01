Совершенствование системы образования - императив дня: Ален Симонян поздравил с Днем знаний

Председатель Национального собрания РА Ален Симонян по случаю Дня знаний и образования направил поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с Днем знаний и образования. Обновление и развитие знаний не начинается и не заканчивается с учебным годом. Это непрерывный процесс, все звенья которого имеют свое назначение.

Начало каждого учебного года приносит с собой новые ожидания, новые чувства и надежды.

1 сентября - важный день и для родителей, впервые отправляющих ребенка в школу, и для студентов, оканчивающих вузы, и для школьников, оказавшихся в совершенно новом мире, которые не могут примириться с праздничной одеждой, и для учителей, с честью выполняющих свою миссию. Умение передавать знания - огромная задача, от которой зависит наш завтрашний день.

Уважаемые соотечественники, совершенствование системы образования - императив дня, результатом чего является крепкое государство с заботливыми и патриотичными гражданами.

Желаю всем ученикам, студентам и лица, ответственным за образовательный процесс, доброго пути и успешного учебного года!