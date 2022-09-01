СМИ: в Сербии вступил в силу новый режим перехода административной линии с Косово

Новый режим пересечения административной линии между автономным краем Косово и Метохия и Центральной Сербией вступил в силу. Как сообщил в четверг портал Kosovo Online, новые правила начали действовать с полуночи 1 сентября, передает Арменпресс.

С 00:00 часов (01:00 мск) 1 сентября косовары могут въезжать в Центральную Сербию по документам непризнанного Косова, а сербы с сербскими документами - на территорию Косова и Метохии. Портал отмечает, что на всех административных переходах установлены оповещения, которые разъясняют, что возможность проезда в Центральную Сербию по косовским документам "не означает признания независимости Косова" со стороны Белграда и не является отказом сербских властей от выполнения резолюции СБ ООН 1244.

Процесс замены автономеров, вызвавший ранее недовольство сербов в Косове и Метохии, также стартовал с 1 сентября. Косовские власти сообщили, что замена номеров будет проводиться на протяжении 60 дней.

27 августа президент Сербии Александар Вучич сообщил об уступках Белграда по вопросу автономеров и достижении соглашения по личным документам в Косове. Вучич подчеркнул, что договоренности будут иметь силу только в случае предоставления гарантий ЕС. Позднее в этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС получил гарантии из Приштины о свободном перемещении сербов между Косово и Центральной Сербией.