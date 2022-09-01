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Залог будущего Армении - реализация программы образования до 2030 года: премьер- министр РА

Залог будущего Армении - реализация программы образования до 2030 года: премьер- министр РА

На очередном заседании правительства премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний и образования.

«28 июля 2022 года правительство одобрило проект Закона Республики Армения об утверждении Государственной программы образования Республики Армения до 2030 года, который должен быть обсужден и доработан в Национальном собрании.

В проекте обозначены наши среднесрочные цели в области дошкольного образования, общего образования, профессионального образования и обучения, высшего и поствузовского образования. Убежден, что успешная реализация этого документа станет залогом будущего Армении», - как передает «Арменпресс», заявил Никол Пашинян.
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