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Президент Арцаха присутствовал на празднике Первого звонка в армяно-итальянском образовательном комплексе Степанакерта

Президент Арцаха присутствовал на празднике Первого звонка в армяно-итальянском образовательном комплексе Степанакерта

1 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян с супругой Кристиной Арутюнян посетили степанакертский армяно-итальянский образовательный комплекс «Антония Арслан» и присутствовали на церемонии первого звонка.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава страны поздравил преподавателей и учащихся с Днем знаний и началом учебного года, пожелав им успехов, трудолюбия и всего наилучшего.

Он выразил уверенность, что учащиеся приложат все усилия для приобретения необходимых знаний и навыков, станут грамотными и образованными людьми, достойными гражданами своей страны, ведь от этого зависит будущая сила и развитие Арцаха.
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