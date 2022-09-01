Тысячи детей в Армении лишены возможности получить качественное образование: премьер-министр РА

Десятки тысяч детей в Армении сегодня лишены возможности получить качественное образование в нормальных детских садах, дошкольных учреждениях и в школах. Как передает «Арменпресс», об этом на очередном заседания правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Учреждения профессионального образования и обучения не всегда доступны для учащихся и не всегда обеспечивают соответствующую профессиональную квалификацию. В результате этого, с одной стороны, у нас безработица, с другой стороны, все громче звучат заявления о нехватке в стране квалифицированной рабочей силы», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, в Армении нет должных университетских стандартов, многие вузы просто в агонии, университетский диплом не всегда соответствует высшему образованию.

«В результате этого все чаще раздаются недоуменные жалобы, что люди с высшим образованием, иногда с двумя дипломами, не могут найти работу и погрязли в нищете», - отметил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что такая ситуация недопустима, она является миной под будущим Армении.

«Исходя из этого, мы в сфере образования реализуем масштабные реформы. Вступила в действие наша программа по строительству, реконструкции или капитальному ремонту 300 школ и 500 детских садов в Армении до 2026 года, которая закреплена в предвыборной программе партии «Гражданский договор».

В результате реализации этой программы даже дети из отдаленных населенных пунктов получат возможность посещать качественные детские сады, дошкольные учреждения и школы, что должно стать ключевым фактором возрождения сел», - заключил Никол Пашинян.