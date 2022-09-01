Вице-премьер РА ознакомился с работами на участке дороги Ланджик-Гюмри дорожного коридора Север-Юг

Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян 31 августа с рабочим визитом находился в Ширакской области. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, первой остановкой была строительная площадка 18,7-километрового участка Талин-Ланджик инвестиционного проекта «Автодорожный коридор Север-Юг». Здесь текущие работы ему представили заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян, исполнительный директор Департамента автомобильных дорог Гор Аветисян и инженер подрядной компании. Они сообщли, что работы по асфальтированию участка Талин-Ланджик будут завершены в сентябре 2022 года, а работы по отделке и разметке - в ноябре 2022 года.

На участке дороги Ланджик-Гюмри дорожного коридора Север-Юг вице-премьера встретила глава Ширакской области Назели Багдасарян. Они осмотрели территорию и обсудили со строителями ряд вопросов, связанных с ходом и качеством работ. Следует отметить, что строительные работы на этом участке дороги протяженностью около 27,5 км, по предварительному расчету, будут завершены в декабре 2023 года.

Следующим местом остановки стал участок дороги республиканского значения Хором-Артик-Алагяз протяженностью в 4,9 км, ремонт которого проводится за счет средств из государственного бюджета. Основные работы будут завершены в ноябре текущего года. Глава общины Артик Ананик Восканян высказал опасения по поводу ремонта дренажной системы. Вице-премьер Матевосян дал ряд указаний.

Далее вице-премьер посетил строительную площадку школы №2 общины Азатан. Работы здесь проводятся Фондом территориального развития Армении в рамках проекта «Повышение сейсмической безопасности». Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 585 млн драмов. Школа рассчитана на 380 учеников. Средняя школа общины Азатан состоит из 2-х корпусов, расположенных в разных районах, первый, построенный в 2000 году, находится в хорошем состоянии, 2-й корпус в плохом состоянии.

В рамках проекта было принято решение сохранить 1-й корпус и построить рядом с ним новые корпуса, получив один полноценный школьный комплекс. Как сообщил исполнительный директор фонда Артур Согомян, строительство начато 12 января 2022 года и продлится 2 года.

В рамках визита в регион вице-премьер и губернатор также посетили «Пантеон Азатамартиков», почтили память героев, отдавших свою жизнь за Родину, и возложили цветы к их могилам.

В поселке Ширак общины Ахурян Ширакской области вице-премьер ознакомился с ходом строительных работ детского сада. Следует отметить, что строительство детского сада с 2 комнатами на 46 мест поселка Ширак Ахурянской общины начато в 2021 году в результате сотрудничества между правительством и общиной, в рамках программы субсидирования. Стоимость проекта составляет 74 млн 122 тыс драмов.

Активное строительство ведется и в городском парке «Берекамутюн» г. Гюмри. Закладывается сеть орошения и питьевого водоснабжения, капитально ремонтируются канализационные линии, строится дренажная система, улучшается система электроснабжения. Работы ведутся Фондом регионального развития Армении. На основании заранее заключенного соглашения гюмрийская община передаст застроенную территорию Благотворительному фонду туризма и градостроительства (TUF) с целью эксплуатации и хранения. Параллельно с вышеперечисленными работами TUF осуществляет архитектурно-проектные работы, закупку аттракционов и оборудования для развлекательного сектора парка, изучая зарубежный опыт и другие профессиональные исследования.

Последней остановкой вице-премьера стала строительная площадка нового спортивного комплекса «Детская школа греко-римской борьбы имени Артура Алексаняна». Строительство спорткомплекса началось в 2021 году и должно завершиться в 2025 году. Председатель Градостроительного комитета Армен Гуларян сообщил, что в специальном спортивном комплексе будут созданы все условия для развития детского и юношеского спорта: большие залы для занятий борьбой, тяжелой атлетикой и гимнастикой, футбольное поле, беговая дорожка, бассейн, гостиничная территория, где будут размещаться приезжие спортсмены, развлекательный зал и другая необходимая инфраструктура.

Для решения проблем, поднятых руководителями укрупненных общин Артик и Ахурян, вице-премьер Амбарцум Матевосян поручил Фонду территориального развития в рамках программы «Улучшение инфраструктуры за счет технического перевооружения» обеспечить общины необходимой техникой, поручив главам общин использовать оборудование для нужд всех населенных пунктов.