Токаев объявил о намерении провести внеочередные президентские выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы, передает Арменпресс.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", — заявил он, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.

При этом он также призвал ограничить длительность полномочий главы государства одним семилетним сроком — сейчас граждане Казахстана могут выбирать одного и того же человека президентом на два пятилетних срока.

По мнению Токаева, предлагаемые им изменения "значительно снизят риски монополизации власти".

"Именно поэтому предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованные принципы формирования и функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства", — подчеркнул он.

Помимо этого, Токаев предложил провести в 2023 году внеочередные парламентские выборы.

"В целом все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты (местные представительные органы. — Прим. ред.) всех уровней в первой половине следующего года", — заявил он.

Изначально выборы в парламент должны были состояться в 2025 году.