Заседание Совета Ассоциации ЕС - Украина пройдет в Брюсселе 5 сентября, в нем примут участие премьер Украины Денис Шмыгаль и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Восьмое заседание Совета Ассоциации ЕС - Украина пройдет 5 сентября в Брюсселе под председательством главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Европейскую делегацию будет возглавлять верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель", - указано в заявлении.