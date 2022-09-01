В России за сутки выявили 49 761 случай заражения коронавирусом. Это максимум с 11 марта

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 761 против 46 321 днем ранее. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число заболевших за сутки стало максимальным с 11 марта. Всего с начала пандемии в стране, по данным штаба, выявили 19 578 730 случаев заражения.

За последние сутки штаб зарегистрировал 95 летальных исходов против 92 днем ранее, всего с начала пандемии - 384 441. Количество случаев выздоровления возросло на 38 940 против 39 054 днем ранее, до 18 635 574.

За сутки в России госпитализировали 4 128 заболевших ковидом против 4 232 днем ранее (снижение на 2,5%). Число госпитализаций увеличилось в 37 регионах и уменьшилось в 46, еще в двух ситуация не изменилась.