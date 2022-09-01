Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь 2022

Правительство примет дополнительное решение об увеличении пенсий всех пенсионеров как минимум на 3000 драмов

Правительство примет дополнительное решение об увеличении пенсий всех пенсионеров как минимум на 3000 драмов

На заседании правительства 1 сентября премьер-министр коснулся вопроса повышения пенсий. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении заявил Никол Пашинян.

«Вы знаете, что на одном из предыдущих заседаний правительства мы приняли решение о повышении пенсий. Нашей целью на данном этапе было повышение пенсий не менее чем на 3000 драмов. Однако было установлено, что с 1 сентября пенсия 97,5 % пенсионеров повысится не менее чем на 3 000 драмов, пенсия 6 400 пенсионеров - на 2 500 драмов, а пенсия 5 300 - на 1900 драмов. Мы провели обсуждение и считаем эти наблюдения правильными, особенно на фоне наших заявлений, и посчитали необходимым принять дополнительное решение, чтобы с 1 сентября, как мы и обещали, все пенсии будут повышены не менее чем на 3 000 драмов.

Как отметил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, чтобы придать более институциональное решение этой проблеме и не вызвать недоразумений с формулой расчета, определенной законом, в результате обсуждений было принято решение разработать проект повышения минимальной пенсии. Планируется установить 31 600 драмов, что обеспечит увеличение пенсии всех пенсионеров не менее чем на 3 000 драмов.

Касаясь шагов правительства по повышению пенсий, в том числе возврата в размере 10 % от пенсий при безналичной торговле, Никол Пашинян отметил, что их цель - добиться того, чтобы в Армении не было пенсий ниже стоимости продовольственной корзины.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]