СМИ сообщили о сближении России, Китая и Ирана на фоне давления со стороны США

Россия, Китай и Иран все больше сближаются, что может подорвать цели Соединенных Штатов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованной в четверг порталом Axios статье.

Говоря об отношениях с Ираном и Россией, неназванный китайский дипломат в беседе с изданием назвал "вполне естественным" тот факт, что столкнувшиеся с давлением и санкциями со стороны США страны будут сближаться. По оценке Axios, отношения между тремя странами в действительности определяются "особыми интересами и взаимным желанием бросить вызов Вашингтону", а не общими ценностями или глубокими связями.

КНР официально занимает нейтральную позицию в связи с российской спецоперацией на Украине. Москва же, пишет портал, публично поддержала "силовой ответ Пекина" на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Страны часто взаимодействуют в ходе голосований на Совбезе ООН и, кроме того, Китай принимает участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Восток-2022".

Между тем отношения России и Ирана принимают "более стратегический характер", отметил неназванный чиновник одной из стран Запада. По его словам, "Россия нуждается в Иране больше, чем раньше".

Китай наращивает закупки иранской нефти, что помогает поддерживать экономику исламской республики на плаву. Эти действия также ведут к тому, что США утрачивают "рычаги воздействия" на Иран, подчеркнул портал.