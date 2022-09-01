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Президент РА и новоназначенный посол Бразилии отметили интересные сферы для сотрудничества

Президент РА и новоназначенный посол Бразилии отметили интересные сферы для сотрудничества

Президент Республики Ваагн Хачатурян 1 сентября принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Армения Фабио Ваза Питалуги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, президент Хачатурян поздравил посла с вступлением в должность и пожелал плодотворной работы.

Посол Фабио Ваз Питалуга выразил готовность приложить все усилия для ещё большего обогащения повестки двусторонних отношений.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся активизации и углубления двусторонних отношений. Собеседники сочли интересными для взаимодействия, в частности, сферы высоких технологий, космонавтики, туризма и сельского хозяйства.


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