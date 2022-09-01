Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-09-22

ЕРЕВАН, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 сентября, курс доллара США вырос на 0.18 драмa и составил 404.74 драм. Курс евро вырос на 1.72 драмa и составил 405.35 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.72 драм. Курс британского фунта сократился на 2.18 драмa и составил 467.84 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 177.37 драмa и составила 22328.48 драм. Цена серебра сократилась на 9.65 драмa и составила 233.51 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.