Армения и Иран намерены углубить двусторонние экономические связи и увеличить товарооборот

Армения и Иран готовятся довести двусторонние экономические отношения до более высокого уровня, увеличить объемы товарооборота, стимулировать связи между предпринимателями двух стран:

Как передает Арменпресс, в Ереване 1 сентября состоялся армяно-иранский бизнес-форум.

Фото: Мхитара Хачатряна

Делегация во главе с губернатором Восточного Атрпатакана Ирана Абедином Хорами прибыла в Ереван по приглашению министра экономики РА Ваана Керобяна. В состав делегации входят как представители государственного сектора, так и иранские бизнесмены из различных сфер, которые проведут встречи с армянскими бизнесменами.

«Рассчитываем, что эти встречи будут плодотворными. Будут оформлены новые деловые контракты, что может стать очень важным стимулом для товарооборота», - сказал заместитель министра экономики РА Армен Арзуманян.

Товарооборот между двумя странами растет. За первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года произошел достаточно большой рост. «Это было порядка 307 миллионов долларов в 2022 году, порядка 224 миллионов долларов за тот же период 2021 года. Мы ожидаем, что во второй половине года у нас будет более интенсивный рост", - сказал Арзуманян.

Чиновник уверяет, что министерство, правительство, посольство, торговый атташе Армении в Иране вместе пытаются создать для этого все предпосылки. Таким образом, две страны постараются расширить сферу сотрудничества во многих областях. Также предпринимаются шаги по привлечению инвестиций из Ирана в Армению, поиску новых рынков сбыта для армянских производителей и экспортеров.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури также подчеркнул, что Исламская Республика Иран ценит развитие стабильных отношений с соседними странами. «Восточный Атрпатакан — одна из экономически мощных провинций Ирана. Визит делегации во главе с губернатором говорит о желании Ирана развивать экономические отношения с Арменией", - сказал посол.

Он отметил, что форум поможет обеим сторонам познакомиться с экономическим и торговым потенциалом друг друга и придаст логическое развитие двусторонним отношениям.

Об этом заявил губернатор Восточного Атрапатакана Ирана Абедин Хорами. «Мы здесь для того, чтобы иметь возможность дальнейшего развития двусторонних отношений. Нашей самой важной целью является развитие отношений провинции Восточный Атрапатан с армянской стороной, чтобы, как приграничная провинция, мы могли увеличить это сотрудничество и объемы экспорта.

Он добавил, что, принимая во внимание, что Восточный Атрапатан является одной из промышленных провинций Ирана, их цель - способствовать увеличению объема торговли между двумя странами на более высокий уровень. Губернатор также рассказал об определенных проблемах в таможенной сфере, отметив, что необходимо приложить усилия для их устранения.

Он выразил надежду, что в ходе визита будут отмечены серьезные достижения. "Учитывая историко-культурное прошлое и связи двух стран, постараемся вывести отношения между странами на высокий уровень и в экономической сфере", - сказал он.

По словам губернатора, как государство, граничащее с Арменией, они намерены выйти на рынок ЕАЭС и рынок ЕС через Армению.