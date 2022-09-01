Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь 2022

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда крон

Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на сумму около 500 миллионов шведских крон (около 46,4 миллиона долларов) в рамках седьмого пакета помощи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Седьмой пакет шведской поддержки состоит из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 миллионов шведских крон", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти боеприпасы совместимы с используемыми в настоящее время артиллерийскими системами и могут быть использованы сразу после поставки.

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]