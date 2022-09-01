Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь 2022

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этомзаявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, сейчас в мире по предложению США обсуждается введение такой границы для поддержания роста цен на нефть и ограничения доходов России.

"Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - сообщил Новак.

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]