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Подразделения специального назначения воинской части N провели тактические учения

Подразделения специального назначения воинской части N провели тактические учения

Военнослужащие подразделений специального назначения N-ской воинской части 1 сентября провели тактические учения. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, военнослужащие проникли на место условного противника, нейтрализовали живую силу, изъяли важные документы и заняли выгодные позиции. Разработаны взаимосогласованные действия группы в круговом обороне и контратаке.

Отмечается, что экипаж продемонстрировал высокую подготовку, усовершенствовал профессиональные навыки, навыки камуфляжных действий в сложных погодных условиях.

 


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