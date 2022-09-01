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Россия подала запрос на проведение заседания СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Россия подала запрос на проведение заседания СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Российская Федерация подала запрос  на проведение 6 сентября заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН   по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

 

 

 

 


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