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Состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии по организации фестиваля Starmus VI

Состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии по организации фестиваля Starmus VI

1 сентября состоялось заседание межведомственной комиссии под руководством вице-спикера Национального Собрания РА, сопредседателя межведомственной комиссии по координации организационной работы 6-го фестиваля "Starmus VI. 50 лет на Марсе"   Акопа Аршакяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Национального Собрания Республики Армения, вице-спикер НС поздравил присутствующих с Днем знаний и образования, отметив, что в Республике Армения особое внимание уделяется сфере образования и науки. По словам Акопа Аршакяна, проведение   Starmus VI также является одной из важнейших инициатив для развития науки.

«Представители международной организаторской группы фестиваля и армянской межведомственной рабочей группы обсудили различные технические и содержательные вопросы, связанные с запланированными в рамках фестиваля мероприятиями.

Обобщая все предложения и замечания в конце заседания, Акоп Аршакян подчеркнул важность правильной организации и проведения столь масштабного и престижного мероприятия", - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, в сессии также участвовал соучредитель фестиваля Гарик Исраелян.


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