Вице-премьер РА отметил важность участия ООН в адресном разрешении потребностей населения НК

Вице-премьер РА Мгер Григорян принял заместителя генерального секретаря ООН Мирослава Йенчу. На встрече присутствовала также исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Армении Лила Питерс Яхья.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера РА Мгера Григоряна, в ходе встречи были обсуждены вопросы регионального развития. Коснувшись гуманитарных последствий 44-дневной войны 2020 года, вице-премьер подчеркнул важность участия Организации Объединенных Наций в адресном решении потребностей населения Нагорного Карабаха.