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Вице-премьер РА отметил важность участия ООН в адресном разрешении потребностей населения НК

Вице-премьер РА отметил важность участия ООН в адресном разрешении потребностей населения НК

Вице-премьер РА Мгер Григорян принял заместителя генерального секретаря ООН Мирослава Йенчу.  На встрече присутствовала также исполняющая обязанности  Постоянного координатора ООН в Армении Лила Питерс Яхья.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера РА Мгера Григоряна, в ходе встречи были обсуждены вопросы регионального развития. Коснувшись гуманитарных последствий 44-дневной войны 2020 года, вице-премьер  подчеркнул важность участия Организации Объединенных Наций в адресном решении потребностей населения Нагорного Карабаха.

 

 

 


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