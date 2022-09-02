Европейские индексы - 01-09-22
МОСКВА, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.60% и составил 12630.23 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.48% и составил 6034.31 пункта, британский FTSE снизился на 1.86% и составил 7148.50 пункта, а российский RTSI вырос на 1.67% и составил 1279.45 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-09-22
- 18:04 Азиатские индексы - 02-09-22
- 18:01 На следующей неделе Эрдоган посетит балканские страны
- 17:57 Анонс мероприятий на 3 сентября
- 17:42 В афганской провинции Герат взорвали мечеть
- 17:37 Состоялась презентация сборника «Армения-Иран.Историческое прошлое и настоящее»
- 17:10 Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Вьетнама
- 17:08 Гюмри в очередной раз празднует День города
- 16:50 Армия нашей мечты не за горами: министр обороны Армении
- 16:48 Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек
- 16:40 В Праге 6-7 сентября пройдет встреча министров ЕС с производителями вакцин от коронавируса
- 16:38 Заявление МИД Армении по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах
- 16:16 «Fly Arna» объявляет о запуске рейсов между Ереваном и Сочи
- 15:51 В Ереване проходит третья конференция по искусственному интеллекту «Датафест Ереван»
- 15:36 Глава Еврокомиссии заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС
- 15:32 Президенту Армении верительные грамоты вручил посол Филиппин
- 15:30 На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу
- 15:24 Спортивные турниры, специальные гости, концертные программы: в Армении отметят 875-летие Москвы
- 14:56 США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД
- 14:48 Наука и искусство взаимосвязаны: в рамках STARMUS прозвучит никогда ранее не звучавшая уникальная музыка
- 14:41 Sky: Трамп может вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году
- 14:40 Католикос Арам I поздравил президента Арцаха с Днем провозглашения Республики Арцах
- 14:35 Bloomberg: до конца года массовые беспорядки могут произойти в 101 стране
- 13:40 Наш народ сегодня стоит перед новыми вызовами, которые мы сможем преодолеть совместными усилиями: президент Армении
- 13:33 В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
14:42, 27.08.2022
4236 просмотров Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
13:01, 26.08.2022
3871 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
18:28, 26.08.2022
2065 просмотров Виталий Баласанян никогда не занимался деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. СБ Арцаха
15:36, 27.08.2022
2056 просмотров Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев
09:31, 26.08.2022
1784 просмотров Госдеп США ответил на заявление Баку относительно назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ