Европейские индексы - 01-09-22

МОСКВА, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.60% и составил 12630.23 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.48% и составил 6034.31 пункта, британский FTSE снизился на 1.86% и составил 7148.50 пункта, а российский RTSI вырос на 1.67% и составил 1279.45 пункта.