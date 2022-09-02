Риск перегрева экономики: в чем феномен роста экономической активности

За последние 7 месяцев в Армении зафиксирован значительный рост экономической активности. Однако экономика растет сверх своего потенциала, что ведет к риску перегрева экономики.

Такую точку зрения в беседе с «Арменпресс» высказала эксперт Исследовательского центра «Амберд» Мэри Овсепян.

«Изучая статистические данные последних 7 месяцев, мы видим, что постоянно сталкиваемся с рисками перегрева экономики. Индекс экономической активности за 7 месяцев составил 13,1 %, только за июль рост индекса экономической активности составил 19,4 %», - отметила Мэри Овсепян.

С января по июль рост услуг составил 27,5 %, строительства - 13,6 %, товарооборота - 12,5 %, объема промышленной продукции - 7 %. Относительно того, насколько этот рост способствовал росту ВВП по полугодовым данным, эксперт сказала, что вклад сектора торговли и услуг составил 11,45 процентных пункта.

«То есть основным локомотивом роста была сфера торговли и услуг, затем строительство с 11,41 процентными пунктами, затем промышленность с 0,58. Отрицательный вклад был только у сельского хозяйства, он составил - 0,15 процентных пункта», - сказала Овсепян.

Она значительную активность сферы торговли и услуг связывает в первую очередь с внешними факторами. Был значительный приток денежных переводов, хотя некоторые первоначальные прогнозы предполагали их снижение. Она подчеркнула, что на экономику повлиял и рост туризма и иностранных посетителей. В результате рынок услуг оживился, национальная валюта подорожала, появилась активность на рынке недвижимости, цены выросли. По словам Мэри Овсепян, риски заключаются в том, что хотя они и оказывают положительный эффект в краткосрочной перспективе и способствуют экономической активности и росту, однако из-за внешних факторов могут создавать для экономики и риски, а после возможного прекращения внешних факторов эти потоки могут значительно сократиться.

«Международные потоки дают очень положительный эффект в краткосрочной перспективе, и мы сразу это замечаем по показателям экономической активности. Однако с того момента, как, ситуация стабилизируется, конфликт гипотетически разрешится, не исключено, что поток денежных переводов и иностранных посетителей прекратится, что, естественно, будет иметь свое негативное влияние. Феномен этого роста - явление краткосрочное, то есть должна быть выработана долгосрочная политика, чтобы постараться создать как можно больше привлекательных условий для иностранного капитала в Армении, чтобы этот капитал не покидал страну, а стал бы инвестицией в реальный сектор экономики.

Внешнеторговый оборот за 7 месяцев увеличился на 47,7 %. В июле темпы роста экспорта в Армении превысили темпы роста импорта, но за 7 месяцев рост импорта по-прежнему превышает экспорт. Однако, по словам эксперта, существует проблема диверсификации экспорта как по экспортируемым товарным группам, так и по направлениям экспорта.

Что касается того, позволят ли показатели, зафиксированные за 7 месяцев, достичь установленного бюджетом на конец года 7-процентного прогноза экономического роста, Мэри Овсепян отметила: «Если темп сохранится и продлится до следующих месяцев, мы не только выйдем на 7-процентную ставку, указанную в бюджете, но, возможно обеспечим двузначный показатель. Но прогнозы не могут быть очень точными, потому что ситуация на международной арене меняется изо дня в день, и от этих событий зависит очень многое. Однако по данным первых 7 месяцев мы имеем значительный рост экономической активности, даже превышающий наш потенциал, что может привести к рискам перегрева. Иными словами, экономика развивается вдвое и даже больше своего потенциала, и в результате резкого сокращения тех же международных потоков и прекращения трансфертных потоков мы можем столкнуться с ситуацией, когда экономические показатели снизятся вдвое», - сказала эксперт.

Касаясь того, что в последние дни курс евро по отношению к драму был ниже, чем по отношению к доллару, эксперт напомнила, что в последний раз такое падение евро было зафиксировано в 2008-2009 годах. Это обусловлено внешними факторами, и может иметь непосредственное влияние и на экономику Армении. В частности, уязвимыми станут те экспортирующие группы, чьи доходы выражены в евро, их покупательная способность, естественно, снизится.

«Мы наблюдаем тенденцию, что экспортеры не только осуществляют перестановки на рынке, но и те сделки, договоры, которые заключались в иностранной валюте, пытаются диверсифицировать на несколько валют или на национальную валюту», - сказала эксперт, отметив, что экспортеры пытаются находить другие инструменты, чтобы максимально снизить риски перемен валют.

Анна Григорян