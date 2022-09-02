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Армянские шахматисты партии 6-го тура «Dubai Open» завершили вничью

Армянские шахматисты партии 6-го тура «Dubai Open» завершили вничью

На международном шахматном турнире в Дубае состоялись партии 6-го тура.

Как передает «Арменпресс» в этом туре «Dubai Open» оба представителя Армении Арам Акопян и Самвел Тер-Саакян завершили свои партии вничью.

Бывший член сборной Армении по шахматам, ныне выступающий под флагом США Владимир Акопян разделил очко.

22-й шахматный турнир «Dubai Open» проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.
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