Армянские шахматисты партии 6-го тура «Dubai Open» завершили вничью

На международном шахматном турнире в Дубае состоялись партии 6-го тура.

Как передает «Арменпресс» в этом туре «Dubai Open» оба представителя Армении Арам Акопян и Самвел Тер-Саакян завершили свои партии вничью.

Бывший член сборной Армении по шахматам, ныне выступающий под флагом США Владимир Акопян разделил очко.

22-й шахматный турнир «Dubai Open» проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.