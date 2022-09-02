Непоколебима воля арцахца жить и созидать на своей исторической родине: поздравительное послание председателя НС Арцаха

Председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян направил поздравительное послание по случаю Дня незавиисимости Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

На протяжении веков арцахские армяне, опираясь на свой многолетний исторический жизненный опыт, вели борьбу не на жизнь, а на смерть во имя Родины, государственности, свободы и независимости народа. Вершиной этой борьбы стало рождение Нагорно-Карабахской Республики.

Поздравляю всех нас с Днем Республики Арцах!

Тот поворотный момент в истории нашего народа стал для советской власти и всего цивилизованного мира заверением в том, что воля гражданина Арцаха жить на своей родине нерушима, а строительство светлого будущего не остановить.

Осенняя война 2020 года с ее тяжелыми последствиями стала серьезным испытанием для нашей идентичности и существования.

Скоро завершатся 2 года с той кровавой осени, но еще кровоточат и свежи раны, нанесенные войной и сокрушительной болью потерь. Несмотря на невосполнимые людские и территориальные потери, Арцах сегодня жив, жив ценой жизней тысяч наших храбрых воинов.

Преклоняюсь перед их святой памятью!

Проблемы, возникшие для Республики Арцах перед лицом новых вызовов - разнообразны.

Сегодня Азербайджан в нарушение положений трехстороннего заявления регулярно предпринимает против Арцаха агрессивные действия, которые квалифицируются как проявление армянофобии, а также как коварные проявления нарушения мира и стабильности в регионе, и особенно нейтрализации усилий миротворческой миссии.

На данный момент первоочередной задачей является обеспечение надежной безопасности страны, которую осуществляют миротворческие силы Российской Федерации и военнослужащие Армии обороны Республики Арцах.

Мы продолжим наши усилия в направлении защиты результатов Арцахской освободительной войны во имя самоопределения и безопасности народа Арцаха, достижения мирного и справедливого решения проблемы.

Дорогие арцахцы!

Существование и спасение армянского народа, борющегося на распутье истории, обусловлено сплоченностью, единством, единой волей и единством всего армянства.

Менталитет арцахца не таков, чтобы он уступал перед трудностями. Наша национальная гордость и достоинство непоколебимы, никто не может их подорвать. Мы полны решимости в нашей борьбе. Воля гражданина Арцаха жить и творить на своей исторической родине непоколебима.

Да благословит Господь Республику Арцах и всех армян!».