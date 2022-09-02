СМИ: на Украине прогнозируют уровень безработицы в 28,2% в 2023 году

Министерство экономики Украины прогнозирует уровень безработицы в 28,2% и среднюю зарплату чуть менее $500 (18 508 гривен) в 2023 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в кабмине.

В июле украинские СМИ сообщали о достижении рекордного уровня безработицы 35%. Сокращение этого показателя ожидается до конца 2022 года.

В министерстве также ожидают сокращение ВВП более чем на треть по итогам 2022 года и стремительный рост цен в 2023 году. В издании уточнили, что инфляция по итогам 2023 года, по прогнозу, должна составить 30,6%, в июле она была 22,2%.

Что касается курса доллара, ожидается, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн при текущих 37, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

При этом издание отмечает, что как правило, макропрогнозы правительства сбываются достаточно редко, они требуются исключительно для расчета будущих доходов и расходов в бюджете.