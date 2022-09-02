Посольство РФ в США предупредило, что Москва не будет продавать нефть себе в убыток

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Хотели бы напомнить еще раз: Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Не собирается работать на нерыночных условиях. Наша страна, заслуженно пользующаяся репутацией надежного экспортера качественного энергосырья, всегда открыта к сотрудничеству, но исключительно на взаимовыгодной основе", - говорится в комментарии, распространенном в пятницу.

По мнению дипломатов, западные страны вводят ограничения на торговлю энергоносителями с целью "удушить" экономику России, что приводит к дестабилизации цен по всему миру. В результате "потребители пожинают плоды в виде скачков цен на бензин, электричество и другие необходимые для нормальной жизни товары".

"Все это чревато дальнейшим нарастанием социального напряжения", - предупредили в дипмиссии.

"Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от навязывания откровенно контрпродуктивных инициатив", - резюмировали там.

Ранее сообщалось, что в эту пятницу министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления предельной цены на российскую нефть. Об этой инициативе лидеры "большой семерки" договорились в июне.