Время в Ереване: 11:07:36,   2 Сентябрь 2022

Араик Арутюнян и Бако Саакян возложили цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха

Араик Арутюнян и Бако Саакян возложили цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха

Президент Арцаха Араик Арутюнян вместе с третьим президентом Бако Саакяном 2 сентября по случаю Дня независимости Республики Арцах посетили Степанакертский мемориал и Военный пантеон, где возложили венки и цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, в официальной церемонии также участвовали руководитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян, должностные лица Арцаха, представители Армии обороны и гости из Республики Армения.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]