Шольц заявил о желании продолжить переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция встречи политика с жителями Эссена велась на сайте Welt, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Немецкий политик отметил, что находится в тесном контакте с российским лидером и не собирается прекращать взаимодействие.

"Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать", — рассказал Шольц.

Ранее канцлер уже говорил о важности диалога с президентом России. По словам Шольца, прямое общение важно, особенно во время кризиса, и именно так он может донести Москве позицию Запада. Тем не менее политик не считает возможной нормализацию отношений с Россией в "обозримом будущем".