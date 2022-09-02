Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре, состоявшемся 1 сентября, обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей по нагорно-карабахскому вопросу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

«Стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2020 года между руководителями России, Армении и Азербайджана. Достигнута договоренность о продолжении контактов в ближайшее время», - говорится в сообщении МИД РФ.