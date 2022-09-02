Наш народ сегодня стоит перед новыми вызовами, которые мы сможем преодолеть совместными усилиями: президент Армении
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах.
Как передает «Арменпресс», в послании президента РА говорится:
«Дорогие соотечественники!
2 сентября 1991 г. была принята Декларация провозглашения Нагорно-Карабахской Республики, положившая начало процессу, направленному на обеспечение безопасности народа Нагорного Карабаха и его неотъемлемых прав на проживание на своей родине.
Сегодня мы отмечаем эту годовщину в непростой период, в сложной ситуации, сложившейся после 44-дневной войны в Арцахе, когда еще не затянулись раны необратимых потерь войны, когда нашими приоритетными вопросами по-прежнему остается обеспечение безопасности армян Арцаха и незыблемость права жить в мире.
Угроза новой войны, статус Арцаха, социально-экономические и гуманитарные вопросы являются первоочередными в повестке Армении и Арцаха. Они не могут быть решены без существования политически и экономически сильной, развитой Армении, без полного использования имеющегося потенциала, достойного и всестороннего сотрудничества с нашими международными партнерами и без гарантий соблюдения международных прав и гуманитарных норм.
Наш народ сегодня вновь стоит перед новыми вызовами, которые мы можем преодолеть стойкостью, совместными усилиями, осознанием и сплочением общенационального потенциала.
Армения и Арцах прошли через горнило тяжелой борьбы, и именно эта борьба стала залогом сохранения Арцаха армянским, жизни и созидания арцахца на своей родине.Сегодня мы преклоняемся перед памятью наших соотечественников, погибших за права и защиту Арцаха, и привержены стабильному и прочному миру для Армении, Арцаха и нашего региона.
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