Католикос Арам I поздравил президента Арцаха с Днем провозглашения Республики Арцах

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I поздравил президента Арцаха Араика Арутюняна с 31-й годовщиной провозглашения Республики Арцах.

«Господин Араик Арутюнян, Президент Республики Арцах!

С Патриаршим благословением Кафедрального собора Антилиаса Католикосата Великого Дома Киликийского, теплой христианской любовью и яркими национальными чувствами приветствуем Вас.

День 2 сентября, имеющий великое значение для всех армян, в настоящее время сталкивается с серьезными испытаниями для нашего народа. Провозглашение независимости Арцаха является осязаемым выражением коллективной веры и твердой решимости нашего народа, и ее нерушимое сохранение является благородным долгом всех армян

Потрясения последних нескольких лет никогда не смогут привести наш народ в отчаяние. Мы должны продолжать нашу борьбу за справедливость и защиту справедливого права наших любимых детей Арцаха.

Католикос Великого Дома Киликийского всегда будет рядом с нашим народом и государством Арцаха, внося свой вклад в работы укрепления Арцаха.

По этому поводу мы передаем нашу отеческую любовь и патриаршее благословение Вам, господин Президент, и правительству Арцаха. Мы взываем к Всевышнему, дабы Его покровительство было неизменным над всеми армянами, в Армении, в Арцахе и в Диаспоре всего мира».