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На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу

На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу

Процесс тушения пожара, вспыхнувшего в лесу возле села Шилда Кварельского района на востоке Грузии, продолжается до сих пор․ Как передает Арменпресс, об этом сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации ЧС, горит нижний покров лиственного леса вблизи альпийской зоны.

Пожар близ села Шилда возник накануне. Работе пожарных мешает сложный рельеф местности.

По прогнозам грузинских синоптиков, с 4 сентября как в восточной, так и западной части страны ожидаются осадки и понижение температуры, которых не было уже несколько недель.

 


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