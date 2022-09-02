Президенту Армении верительные грамоты вручил посол Филиппин

2 сентября президенту Республики Ваагну Хачатуряну верительные грамоты вручил чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в Республике Армения Игорь Байлен (резиденция в Москве).

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил посла с вступлением на должность и пожелал ему эффективной работы.

Посол Игорь Байлен поблагодарил за прием, отметил, что он приложит максимум усилий для обогащения двусторонней повестки.

Было подчеркнуто, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами и необходимо предпринимать шаги в направлении развития двусторонних торгово-экономических связей, активизации прямых контактов между народами двух стран. Также были рассмотрены вопросы, связанные с углублением сотрудничества в сферах высоких технологий, культуры и туризма.