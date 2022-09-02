Глава Еврокомиссии заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС
15:36, 2 Сентябрь 2022
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что пришло время ввести потолок цен на российский газ, поставляемый в страны Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила перед журналистами в Германии․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.
"Я твердо верю, что сейчас пришло время на [введение] потолка цен на российский трубопроводный газ[, который поставляется] в Европу", - сказала Ляйен.
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