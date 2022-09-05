IDBank впервые в Армении представил общественности новую карту Visa Platinum Business. Этот вид карты в Армении впервые. Она приходит на смену платежным картам для бизнеса, предоставляя клиентам множество преимуществ.

Как передает «Арменпресс», приобретя карту Visa Platinum Business от IDBank, клиенты получат возможность гибкости оплаты, возмещение непредвиденных расходов, привилегии в виде кэшбэков и скидок, доступ к Lounge Key в 1200 аэропортах мира, мгновенное исполнение транзакций с мобильного онлайн-приложения IDBusiness Mobile и многое другое.

По словам Тиграна Мхитаряна, директора корпоративного банкинга IDBank, карта создана специально для нужд бизнеса и пришла на смену другим платежным картам, так как сочетает в себе ряд преимуществ и позволяет осуществлять онлайн-транзакции.

«Мы не только предлагаем корпоративным клиентам удобные и актуальные карты, способные избавить от многих забот, но и активно развиваем направление кредитования. Буквально через несколько дней мы предложим нашим клиентам краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты в иностранной валюте с беспрецедентно низкими процентными ставками и выгодными условиями, которые будут предназначены для финансирования или рефинансирования», - отметил Тигран Мхитарян.

Гибкость оплаты

С картой Visa Platinum Business Вы сможете оплачивать все расходы Вашей компании, например, оплачивать коммунальные услуги в офисе, мобильную связь и интернет-покупки, оплачивать перелеты сотрудников, командировки, билеты, аренду автомобилей или проживание, курсы для Ваших сотрудников, а также поставки канцтоваров, бизнес-услуги и много-много других закупок. Она полностью заменяет любую платежную карту и, более того, позволяет получать льготные услуги для всей Вашей компании.

Возмещение непредвиденных расходов

Можете себе представить, что платежная карта может покрыть страхование путешествий сотрудников Вашей компании? Все это станет возможным, если Вы просто оплатите не менее 50% всей стоимости поездки премиум картой Visa Platinum Business. В результате получите компенсацию медицинских расходов до 50 000 долларов США, компенсацию случаев эвакуации и возвращения до 500 000 долларов США, компенсацию несчастных случаев до 100 000 долларов США, а также компенсацию за багаж и задержку рейса, лечение зубов, потерю документов и многое другое.

Льготы по всему миру

Заказывая премиум карту Visa Platinum Business, Вы автоматически становитесь привилегированным клиентом в нескольких десятках тысяч мест по всему миру, начиная от онлайн-бронирования отелей до скидок и кэшбэков на онлайн-услуги.

Lounge Key в 1200 аэропортах по всему миру

Приобретая карту Visa Platinum Business от IDBank, Вы получаете возможность два раза в год совершенно бесплатно заходить в Lounge залы около 1200 аэропортов в более чем 450 городах мира, получая льготное обслуживание непосредственно в аэропорту и проводя часы ожидания в комфортных условиях.