В Праге 6-7 сентября пройдет встреча министров ЕС с производителями вакцин от коронавируса

Министры здравоохранения стран Евросоюза соберутся 6 и 7 сентября в Праге на неформальную встречу, в ходе которой состоятся переговоры с представителями руководства компаний BioNTech и Moderna, производящих вакцины от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения Чехии Якуб Дворжачек.

По словам замминистра, основная дискуссия на встрече будет посвящена вопросу подготовки новых договоров на поставки в страны ЕС усовершенствованных вакцин от коронавируса с учетом штамма "омикрон". Еврокомиссия приступила к обсуждению данного вопроса в июле.

"Новые договоры должны быть составлены так, чтобы странам не пришлось ликвидировать значительные запасы уже имеющихся у них вакцин", - сказал Дворжачек.

Он добавил, что министры обсудят вопросы профилактики и лечения онкологических заболеваний, а также других тяжелых заболеваний в ЕС. На встрече будут рассматриваться вопросы оказания странами сообщества помощи Украине в медицинской сфере.