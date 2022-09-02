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Состоялась презентация сборника «Армения-Иран.Историческое прошлое и настоящее»

Состоялась презентация сборника «Армения-Иран.Историческое прошлое и настоящее»

В Институте востоковедения Национальной академии наук РА состоялась презентация сборника «Армения-Иран. Историческое прошлое и настоящее».

Как передает Арменпресс, мероприятие прошло в отделе Ирана Института востоковедения НАН РА, который был отремонтирован и переоборудован на средства семьи мецената Аветяна.

В ходе мероприятия между Институтом востоковедения НАН РА и Культурным центром посольства Исламской Республики Иран был подписан меморандум.

На мероприятие были приглашены представители семьи Аветян, советник Культурного центра Исламской Республики Иран в РА Сейед Хоссейн Табатаба, депутат Меджлиса Ирана Роберт Бегларян, бывший депутат Меджлиса Ирана Карен Ханларян.

Фото: Татев Дурян

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