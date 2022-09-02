На следующей неделе Эрдоган посетит балканские страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Белграде, на саммите "Открытая балканская инициатива".

По словам Чавушоглу, визит президента Турции в балканские страны состоится на следующей неделе.