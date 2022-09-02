Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-09-22

ЕРЕВАН, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 сентября, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 404.59 драм. Курс евро сократился на 0.88 драмa и составил 404.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.70 драм. Курс британского фунта вырос на 0.19 драмa и составил 468.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 289.25 драмa и составила 22039.23 драм. Цена серебра сократилась на 2.36 драмa и составила 231.15 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.