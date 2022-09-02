31 год назад провозглашение НКР было самым амбициозным геополитическим шагом. Давид Бабаян

День Республики Арцах является одним из величайших праздников армянского народа, поскольку провозглашение НКР открыло новую страницу в истории армянской государственности и стало самым масштабным геополитическим шагом, имевшим место 31 год назад.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян в беседе с корреспондентом Арменпресс,воздав дань памяти в Степанакертском мемориале и Воинском пантеоне2 сентября.

«Сегодня мы должны еще глубже переоценить этот день, потому что сейчас - судьбоносный момент для Арцаха. Сейчас Арцах сталкивается с вызовами – вопросом выживания, с онтологическими вызовами. Мы должны сделать все, чтобы спасти Арцах, потому что от спасения Арцаха зависит будущее армянской государственности и армянского народа.

Да, ситуация непростая, но помимо серьезных вызовов есть и возможности. Нынешние геополитические события доказывают, что есть центры силы, заинтересованные в существовании Арцаха. Тем не менее, существование Арцаха во многом зависит от нас, мы должны предпринять соответствующие шаги.

Необходимо сделать все совместными силами, чтобы развитие и история Арцаха были непрерывны", - подчеркнул Бабаян, выразив убеждение, что после третьей, тяжелой войны в Арцахе суть праздника 2 сентября приобрела болльшую важность.

«Республика Арцах – детище всего армянства. Поэтому мы должны предпринимать совместные шаги для выхода из создавшейся ситуации и противостояния существующим вызовам. Арцах, Мать-Армения и Диаспора должны работать вместе, чтобы спасти то, что у нас есть", - сказал министр иностранных дел Арцаха.