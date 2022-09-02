Вопрос расширения ЕС отодвинут на второй план из-за узких политических интересов. Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Открытая балканская инициатива» в Белграде озвучил обвинения в адрес Евросоюза.

Как передает Арменпресс, обвинения Чавушоглу озвучил в своем обращении к участникам.

«Современный Европейский Союз замкнулся в себе, узкие политические интересы поглотили повестку дня расширения. Никто, например, толком не может объяснить, почему Албания и Северная Македония так долго ждут членства в ЕС", - сказал Чавушоглу.

В саммите принимают участие представители Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Венгрии.