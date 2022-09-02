Спикер НС Арцаха встретился отдельно с депутатами ГД и оппозиционных фракций НС РА

Председатель парламента Арцаха Артур Товмасян принял депутатов фракции «Гражданский договор» Рустама Бакояна и Лилит Саркисян

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании Республики Арцах, Артур Товмасян прежде всего поприветствовал гостей за посещение Арцаха по случаю этого важнейшего для Арцаха дня – провозглашения Республики Арцах и посещение в парламенте.

"В ходе встречи председатель НС представил предысторию провозглашения Арцаха, затем говорил о ходе осенней войны 2020 года и послевоенных реалиях.

Были затронуты также положения трехстороннего соглашения от 9 ноября.

Поздравляя с 31-й годовщиной Республики Арцах, депутаты ГД подчеркнули вопрос безопасности Арцаха и народа Арцаха. По их словам, власти РА ежедневно занимаются деятельностью на международных площадках по обеспечению безопасности Арцаха.

У нас ситуация хрупкая, и нам нужно ее укреплять, чтобы максимально снизить риски масштабной эскалации", - сказал Рустам Бакоян.

Депутаты ГД также рассказали о больших социальных программах и другой поддержке, оказываемой Арменией Арцаху", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, на встрече присутствовал лидер фракции "Свободная Родина - ПГА" в Национальном Собрании Арцаха Артур Арутюнян.

2 сентября председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян встретился с группой депутатов фракций "Айастан" и "Честь имею" Национального Собрания РА с участием руководителей парламентских фракций.