С 3 сентября троллейбусный маршрут № 15 временно перестанет действовать

При демонтаже опор на пешеходном переходе пр. Багратуняц-ул. Арташисяна, троллейбусный маршрут № 15 временно будет снят с 3 сентября.

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана.

«Тросы троллейбусов прикреплены к демонтируемым опорам, что делает невозможным движение электротранспорта по указанному маршруту», - поясняют в мэрии Еревана, принося извинения за причиненные временные неудобства.