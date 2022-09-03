Пожарные-спасатели потушили пожары в разных частях республики

Пожарные-спасатели потушили пожары на общей площади около 628,5 га.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,

С 1 по 3 сентября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил 61 звонок о случаях возгорания на различных травяных участках площадью около 200 кв/м и более по всей территории республики, в частности:

в городе Аштарак Арагацотнской области: 2000 квадратных метров, в городе Апаран: 5000 квадратных метров, в селе Гехадир: 15 га, в селе Гехадзор: 200 кв. метров, в селе Варденут: 6 га , в селе Кучак: 2000 кв.м, в селе Нигаван: 3000 кв.м,

в селе Армавир Армавирской области: 1,5 га, на трассе Егегнут-Ерасхахун, 9000 кв.м

15 га в городе Гавар Гегаркуникской области, 40 га в селе Норабак, 20 га в селе Неркин Геташен, 15 га в селе Ацарат, 30 га в селе Астхадзор, 40 га в селе Зовабер,

в городе Ванадзор Лорийской области: 2,1 га, в городе Алаверди: 2250 квадратных метров, в селе Одзун: 6000 квадратных метров, в селе Амракит: 1000 квадратных метров, на автодороге Мец Парни-Хартагюх: 1,1 га, на трассе Алаверди-Джилиза: 500 квадратных метров,

в городе Абовян, Котайкской области: 1,8 га, в городе Раздан: 1,1 га, в селе Ариндж: 500 квадратных метров, в селе Тегехеник: 12,3 га, в селе Севаберд: 50 га, в селе Солак: 22 га, в селе Меградзор: 1,5 га, в селе Каренис: 10 га, на трассе Лусакерт-Егвард: 2000 квадратных метров

в городе Гюмри, Ширакской области: 3500 кв.м, в городе Маралик: 2500 кв.м, в городе Артик: 5,5 га, в селе Какавасар: 200 га, в селе Мец Манташ: 35 га , в селе Эразгаворс: 1500 кв.м, в селе Вахрамаберд: 1000 кв.м, в селе Какавасар: 40 га

в городе Капан Сюникской области: 35 га, селе Брнакот: 1 га,

в городе Вайк Вайоцдзорской области: 1,5 га,

в городе Иджеван Тавушской области: 2000 квадратных метров, городе Берд: 3,3 га, селе Мовсес: 15 га, селе Гетаховит: 1 га, в селе Кохб: 4,2 га, в селе Бердаван: 8 га, в селе Гандзакар: 2000 квадратных метров.

Пожарные потушили пожары, возникшие на вышеуказанных участках, общей площадью около 628,5 га.